Kuzey Kore’den nükleer karşı saldırı tatbikatı. Düşmanlara yönelik açık bir uyarı

Kaynak: İHA
Kuzey Kore’den nükleer karşı saldırı tatbikatı. Düşmanlara yönelik açık bir uyarı
Kuzey Kore, süper büyük çoklu roketatarların kullanıldığı bir nükleer karşı saldırı tatbikatı yaptığını açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tatbikata ilişkin, ülkesinin nükleer güçlerinin herhangi bir ani durumda “savaşı caydırma” görevini yerine getireceğini iletti.

Kuzey Kore, bir füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yönetiminde bir nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlendiği ifade edildi.

aw188261-07.jpgABD ve Güney Kore’nin bölgede gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatlara bir yanıt olarak düzenlenen tatbikatta, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 600 milimetre çapındaki süper büyük çoklu roketatarların denendiği ve 352 kilometre mesafede bulunan ve hedef olarak belirlenen adanın isabetli bir şekilde vurulduğu belirtildi.

aw188261-01.jpgTatbikatın, en üst düzey nükleer saldırı alarmına bir hazırlık olarak yapıldığı vurgulanırken, yapılan tatbikatla “Kuzey Kore’nin nükleer kapasitesini hem nitelik hem nicelik olarak güçlendirme” amacı taşındığı kaydedildi.

Söz konusu tatbikatın “düşmanlara yönelik açık bir uyarı” niteliği taşıdığının altı çizilirken, yapılan açıklamada, düşman kuvvetlerinin Kuzey Kore’yi güç kullanarak yok etme amacıyla yaptıkları askeri faaliyetlerin, Kore’nin güvenliği için bir risk taşıdığına dikkat çekildi.

aw188261-02.jpgAçıklamada, “Göz ardı edilemeyecek bu gerçek, Kuzey Kore’nin kendi güvenliğini ve bölgesel barışı sağlamak adına durumu aktif bir şekilde kontrol edebilecek askeri kapasiteyi ezici ve hızlı bir şekilde güçlendirmesini gerektirmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ülke lideri Kim Jong-un, söz konusu tatbikatın başarıya ulaşmasından mutluluk duyduğunu belirtti ve ülkenin nükleer gücünü istikrarlı bir şekilde arttırmanın önem taşıdığını iletti. Kuzey Kore’nin, nükleer güçlerin gerçekleştirdiği herhangi bir ani durumda, “savaşı caydırma” ve “savaşta inisiyatif alma” gibi önemli görevleri hızlı ve doğru bir şekilde başaracağını kaydeden Kim, yetkililere ülkenin stratejik nükleer kapasitesini daha da kuvvetlendirme talimatı verdi.

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