Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar

Yeniçağ Özel / Editör: Serkan Talan

Başta ABD olmak üzere batı ülkelerinin ağır yaptırım uyguladığı Kuzey Kore, son yıllarda kripto para hırsızlığı ile gündeme geldi. Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, kripto para hırsızlığına girişerek milyarlarca dolarlık vurgun gerçekleştirdi. Ortaya çıkan son verilere göre Kuzey Kore kaynaklı kripto para hırsızlığının boyutu 1,7 milyar dolar seviyesine geldi.

Kuzey Kore, çalınan kripto paraları farklı servislerden aklayarak nakit paraya dönüştürüyor. ABD’nin istihbarat raporundan elde edilen bilgilere göre, kripto para hırsızlığından elde edilen gelirin nükleer silah yapımına harcandığından endişe ediliyor. ABD ve Güney Kore, çalınan kripto paranın aklanmadan yakalanması için ortak operasyonlar gerçekleştiriyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Özellikle yurt dışında yaşayan Kuzey Koreli bilgisayar korsanları kripto para borsalarını ele geçirerek yüksek miktarda kripto parayı çalıyor. Çalınan kripto paralar aklanarak önce dolara sonrasında ise Çin yuanına çevrilerek farklı hesaplara aktarılıyor.

ABD’li ve Güney Koreli yetkililer, siber operasyonla çalınan kripto paranın alabildikleri miktarını aklanmadan ele geçirmeye çalışıyor. Bu operasyonun sadece birkaç dakikada sonuçlanması gerekiyor çünkü kripto paranın izi çok kısa bir sürede kaybedilebilir.

Bunun son örneğinde, geçtiğimiz aylarda ABD merkezli bir kripto para borsasından çalınan ve değeri 100 milyon doları bulan kripto paranın peşine düşen yetkililer, gerçekleştirdiği operasyonda paranın bir milyon dolardan biraz fazlasını ele geçirdi. Söz konusu para, bilgisayar korsanların hesapların kontrolünü bıraktığı çok kısa bir sürede gerçekleşti. Kuzey Kore’nin çalınan kripto paranın ne kadarını nakit paraya çevirebildiği ise belirsizliğini koruyor.

KUZEY KORE KRİPTO PARA HIRSIZLIĞINI BÜYÜK BİR İŞ HALİNE GETİRDİ

Batı ülkelerinin yaptırımlarına maruz kalan ve kendisini dış dünyaya kapatan Kuzey Kore, kripto para hırsızlığını değeri milyarlarca doları bulan bir iş haline getirdi. ABD’li analistler ve siber güvenlik uzmanları, Kuzey Kore’nin çaldığı parayı aklamak için her geçen gün daha karmaşık yöntemler kullandığının altını çiziyor.

ABD’li yayın kuruluşu CNN’e konuşan ABD’li bir üst düzey yetkili Kuzey Kore yönetiminin paraya ihtiyaç duyduğunu ve bunu bulmak için her yolu deneyeceğinin altını çiziyor. ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin bu yasa dışı kaynağını kesmenin bir ulusal güvenlik meselesi olduğunun altını çiziyor.

KRİPTO PARA HIRSIZLIĞININ YARISINI KUZEY KORELİLER YAPTI

Chainalysis'e göre geçen yıl dünyanın dört bir yanından 3,8 milyar dolarlık rekor bir kripto para birimi çalındı. Firma, bunun yaklaşık yarısının veya 1,7 milyar doların Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının işi olduğunu söyledi.

KUZEY KORE DAHA ÖNCE SİLAH VE KÖMÜR KAÇAKÇILIĞI YAPIYORDU

Yaklaşık 70 yıldır komünist yönetim altında olan Kuzey Kore, yaptırımlar sonrası kendisine kaynak yaratmak için kömür, silah ve değerli kargo kaçakçılığı yapıyordu. Ancak ABD’nin yaptığı hamleler, Pyongyang yönetimini yeni yollar aramaya itti. Bulunan yeni yöntem ise son dönemde kripto para hırsızlığı oldu.

KİM YONG UN VE AİLESİ BÜYÜK SERVET ELDE ETTİ

Analistlere göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un ailesi 70 yıldır büyük bir servet elde etmek için devlete ait şirketleri kullandı. Akademisyen John Park söz konusu düzene “Kuzey Kore Anonim Şirketi” adını verdi. Park, kripto para hırsızlığının Kim ailesinin gelirlerini ikiye katlamak için hızlı bir formül olduğunun altını çiziyor.

Park, Kuzey Kore'nin geçmişte gelir elde etmek için güvendiği kömür ticaretiyle karşılaştırıldığında, kripto para birimini çalmanın çok daha az emek ve sermaye yoğun olduğunu belirterek elde edilen kârın ise astronomik olduğunu söyledi.