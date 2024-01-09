Kuzey Kore'nin HAMAS'a silah sağladığı ortaya çıktı. Güney Kore duyurdu

Der Spiegel'de yer alan habere göre, HAMAS'ın Kuzey Kore'den silah yardımı aldığı yazıldı. İddiayı ortaya atan ise Güney Kore tarafı oldu.

Güney Koreli yayın kuruluşu KBS'ye göre, Güney Kore gizli servisi ABD'li yayın kuruluşu Voice of America nın ilgili bir raporunu doğruladı. Buna göre İsrail'de Hamas tarafından ateşlendiği iddia edilen, Kuzey Kore kimliklerini taşıyan el bombaları ortaya çıktı.

İsrail tarafı da daha önce kendilerine yapılan saldırılarda, Kuzey Kore silahlarının kullanıldığını açıklamıştı.

BM kararıyla Kuzey Kore’nin birçok ülkeye silah ihraç etmesi yasaklanırken, Güney Kore Ulusal Güvenlik Servisi (NIS), istihbarat teşkilatının değerlendirmesinin rapordakiyle aynı olduğunu bildirdi. Teslimatların kapsamı ve süresinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.