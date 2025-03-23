Kuzey Makedonya, Liechtenstein engelini rahat geçti

Vaduz'da oynanan mücadelede Kuzey Makedonya, maça oldukça etkili başladı. Henüz 7. dakikada Aleksandar Trajkovski, takım arkadaşlarının güzel paslaşmaları sonrası ceza sahasında buluştuğu topu kafayla ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Liechtenstein savunması bu gole cevap vermekte zorlanırken, Kuzey Makedonya ataklarını sürdürdü. İlk yarının bitimine dört dakika kala Visar Musliu, ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda Liechtenstein skoru değiştirmek için çabalasa da Kuzey Makedonya'nın kontrolü elinde tuttuğu görüldü. Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken Bojan Miovski, 84. dakikada attığı golle maçın sonucunu belirledi. Kuzey Makedonya, bu galibiyetle puanını artırarak gruptaki iddiasını sürdürdü. Bir sonraki maçta Galler ile karşılaşacaklar. Liechtenstein ise Kazakistan karşısında puan arayacak.