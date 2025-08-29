Kuzey Makedonya’da sanayi üretimi yüzleri güldürmeye devam ediyor

Kuzey Makedonya’nın sanayi sektörü, Temmuz 2025’te dikkat çekici bir büyüme performansı sergiledi. Ülkenin sanayi üretimi, bir önceki yıla kıyasla %4,1 oranında artarak Haziran ayındaki %0,5’lik büyüme oranını geride bıraktı. Bu artış, ekonomik toparlanmanın hız kazandığını ve sanayi sektörünün ülke ekonomisindeki kritik rolünü koruduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu verilerin Kuzey Makedonya’nın Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde olumlu bir sinyal verdiğini değerlendiriyor.

İMALAT SEKTÖRÜ ÖNCÜ ROLDE

Sanayi üretimindeki artışın en büyük itici gücü imalat sektörü oldu. Temmuz ayında imalat üretimi, bir önceki yıla göre %7 oranında büyüyerek Haziran’daki %2,1’lik artışın oldukça üzerine çıktı. Gıda, tekstil ve makine imalatı gibi alt sektörlerin katkısı, bu yükselişte belirleyici oldu. İmalat sektörünün istikrarlı büyümesi, ülkenin ihracat hacmini desteklerken, istihdam oranlarına da olumlu yansıdığı belirtiliyor.

ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE KARIŞIK TABLO

Enerji sektöründe ise üretim, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme tedarikinde %7,5’lik bir düşüş gösterdi. Ancak bu oran, Haziran ayındaki %29,3’lük sert düşüşe kıyasla daha ılımlı bir gerileme olarak kaydedildi. Öte yandan, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü Temmuz’da %10,4’lük bir daralma yaşadı. Bu, Haziran’daki %6,9’luk büyümenin tersine dönmesi anlamına geliyor. Uzmanlar, madencilik sektöründeki bu dalgalanmanın küresel hammadde fiyatlarındaki belirsizliklerden kaynaklanabileceğini ifade ediyor.

YILIN İLK YEDİ AYINDA %3 BÜYÜME

Kuzey Makedonya’nın sanayi üretimi, 2025’in ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3 artış gösterdi. Bu, ülkenin sanayi altyapısının dayanıklılığını ve ekonomik politikalarının etkinliğini ortaya koyuyor. Hükümetin sanayi yatırımlarını artırma ve ihracatı güçlendirme stratejilerinin, bu büyümede önemli bir rol oynadığı değerlendiriliyor.

EKONOMİK GÖRÜNÜM VE BEKLENTİLER

Kuzey Makedonya’nın sanayi üretimindeki bu yükseliş, ekonomik büyüme hedeflerine ulaşma yolunda umut verici bir işaret olarak görülüyor. Ancak madencilik ve enerji sektöründeki dalgalanmalar, küresel piyasalardaki belirsizliklerin yakından izlenmesi gerektiğini gösteriyor. Önümüzdeki aylarda, imalat sektörünün bu ivmeyi sürdürüp sürdüremeyeceği merak konusu.