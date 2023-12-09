Kuzeyboru karar setinde Sarıyer'i devirdi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. hafta maçında Kuzeyboru, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

KAYNAK: AA
Kuzeyboru karar setinde Sarıyer'i devirdi

Oldukça çekişmeli geçen maçta Kuzeyboru rakibini karar setinde 3-2 yenmeyi başardı.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal
Sarıyer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ceylan Arısan, Gizem Aşçı, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Drewniok (Işıl Öz, Simay Kurt, Merve Tanıl, Çağla Erdem, Simenenko, Karmen Aksoy, Aleyna Vence)
Kuzeyboru: Tuğba İvegin, Janset Erkul, Gonzalez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, Merve Atlıer, Begic, Liray Akpınar)
Setler: 25-20, 16-25, 20-25, 26-24, 13-15
Süre: 129 dakika (28, 24, 25, 32, 20)

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