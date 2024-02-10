Kuzu akraba evliliği kurbanı çıktı! Sahibi bile görünce inanamadı

Kaynak: İHA
Kuzu akraba evliliği kurbanı çıktı! Sahibi bile görünce inanamadı
Konya'nın Kulu ilçesinde sol gözü olmayan ve çenesinde anormallik olan kuzu dikkatleri çekti. Veteriner, durumun hayvanlar arasındaki akrabalıktan dolayı yaşandığını ifade etti.

Konya'nın Kulu ilçesinde 35 yıldır hayvancılık yapan Göksal Demirok, hayvanlarını yemlemeye gittiği ağılda sürüdeki koyunlarının bir tanesinin kuzuladığını ve bir anormallik olduğunu fark etti.

Kuzuyu incelemeye başlayan Demirok, kuzunun burun kısmının yan tarafta, sol gözünün kapalı ve kör olduğunu sadece sağ gözü olduğunu çene kemiğinin ince bir şekilde alnına kadar çıktığını fark etti.

"YAŞARSA ÖLESİYE KADAR BESLEYECEĞİM"

Kuzunun gayet sağlıklı ve anasını emerek yaşamaya devam ettiğini ifade eden Demirok, "Kendi koyunlarımın çobanlığını yapıyorum. Bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Böyle görünce şok oldum. Kuzumuzun sol gözü yok, ağız kısmında çok sorun var. Kuzunun yaşama şansı çok. Anasını emiyor ve rahatlıkla yürüyüp geziyor. Bu kuzuyu yaşarsa ölesiye kadar besleyeceğim" diye konuştu.

"AKRABALIK BU TÜR DURUMLARIN DAHA SIK YAŞANMASINA SEBEP OLUR"

Veteriner Hekim Osman Atcı ise "Hayvanlar arasındaki akrabalık bu tür durumların daha sık yaşanmasına sebep olur. Bunun önüne geçebilmek için koyun sürüsü içindeki akrabalık durumunu ortadan kaldırmak için çiftleşme zamanında farklı sürüden koçların koyun sürüsüne katılması gerekir" dedi.

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