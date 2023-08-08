Kuzuların yola pislediğini görünce yolu temizleyen çoban

Nerede çekildiği belli olmayan videoda, bir çobanının güttüğü kuzuları asfalt yol üzerinden geçirip arkasında bıraktığı pislikleri, elindeki süpürge ile temizlemesi sosyal medyada kısa sürede çokça izlenirken, video kısa sürede viral videolar arasında yerini aldı.

Özellikle tatil beldelerinde ve kamp alanlarında, yerli ve yabancı turistlerin tatil yaptıktan sonra arkasında bıraktıkları çöplerin oluşturdukları pis görüntülerin ardından yayılan bu video, bir ders niyetinde oldu.

Videodaki güzel adamın bu hareketi sosyal medyada takdir topladı.