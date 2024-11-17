KVKK Twitch’e ceza yağdırdı: İhlalden 35 bin kişi etkilendi

Kaynak: AA
KVKK Twitch’e ceza yağdırdı: İhlalden 35 bin kişi etkilendi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), canlı yayın platformu Twitch'e 2 milyon lira idari para cezası verdi. Yapılan incelemeler sonucu 125 GB'lık veri sızıntısı iddiaları üzerine resen inceleme başlatılmıştı.

Twitch'te yaklaşık 125 GB'lık veri sızıntısı yaşandığı iddiaları üzerine harekete geçen KVKK resen inceleme başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda veri sorumlusunun sistemdeki problemleri ortadan kaldıracak yapılandırmaları uygularken yeterli özeni göstermediğini belirleyen KVKK, ihlal meydana gelmeden önce alınması gereken güvenlik önlemlerinin veri ihlali sonrası alındığını, risk ve tehditlerin belirlenmesinde yetersiz kalındığını tespit etti.

Yaşanan veri sızıntısı sonrasında, Türkiye'de yerleşik 35 bin 274 kişini etkilendiği Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından tespit edildi.

KVKK, Twitch'e, "Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırı hareket" sebebiyle 1 milyon 750 bin lira, veri ihlali hakkında bildirimde bulunulmaması nedeniyle de 250 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

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