KVKK’dan velilere tavsiye

Kaynak: AA
KVKK’dan velilere tavsiye

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yeni başlayacak olan eğitim öğretim dönemi öncesi velilere, çocukların kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarının düzenlenmesi konusunda tavsiyede bulundu.

Anayasa'da tahmin edilen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince görev yapan KVKK, velilere çocuklarının verilerinin korunmasına yönelik tavsiyelerde bulundu.

Çocukların kişisel verilerinin korunmasında, verileri işleyen kişi, kurum ve kuruluşların sorumluluklarının bulunduğu ifade edilen KVKK'nin tavsiye metninde, konuya dair ebeveynlerin de bazı tedbirler alması gerektiği belirtti.

KVKK'nin tavsiyeleri şöyle sıralandı:

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