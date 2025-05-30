KYK kız yurdunda zehirlenme vakası! Onlarca öğrenci hastaneye akın etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
KYK kız yurdunda zehirlenme vakası! Onlarca öğrenci hastaneye akın etti

Sinop'ta KYK kız öğrenci yurdunda kalan bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 113 öğrenci, tedavi edilmek üzere hastaneye akın etti.

Sinop'ta KYK kız öğrenci yurdunda kalan 113 öğrenci, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle alınan su ve gıda numuneleri laboratuvara gönderildi.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Sinop Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetleri görülen toplam 113 öğrenci, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Öğrencilerin tamamı ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken zehirlenme nedeninin belirlenmesi için yurtta kullanılan su ve gıdalardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

NUMUNELER İNCELEMEYE ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

f.jpgSinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı, sürecin titizlikle takip edildiği ve kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceği belirtildi.

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