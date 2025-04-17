KYK yurdu şantiyesinde yangın: Yaralanan işçiler var

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Sefaköy'de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu şantiyesinde 15.00 sıralarında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Havalimanı'nın taşınmasının ardından kapatılan bir otelin çevrilmesiyle öğrenci yurdu olan Kredi Yurtlar Kurumu Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu şantiyesinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenele yangın çıktı. Yurdun bodrum katı klima motorunda başladığı belirlenen yangının ardından dumanlar binayı sardı. İşçiler kaçarak yangından kurtulurken, dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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