KYK yurt başvuruları ne zaman 2024?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
KYK yurt başvuruları ne zaman 2024?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, öğrencilerin ve velilerin dikkati Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt başvurularına ve ücretlerine yöneldi. İşte detaylar...

Üniversite yerleştirme sonuçlarının ilanıyla birlikte, öğrencilerin gündemindeki en önemli konulardan biri de KYK yurt başvuruları oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun açıklayacağı yurt başvuru takvimi, adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Önceki yılın Ağustos ayının son haftasında başlayan başvuruların, bu yıl da benzer bir zaman diliminde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Geçmiş dönemde belirlenen yurt ücretleri, farklı yurt tiplerine göre aylık 345 TL'den başlayıp 570 TL'ye kadar ulaşmıştı. Ancak 2024 yılı için henüz net bir ücretlendirme yapılmadı.

Yurt başvuruları, e-Devlet platformu üzerinden yapılacak olup, e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin, kimlikleriyle birlikte PTT şubelerine giderek şifre edinmeleri gerekmektedir. Öğrencilere öğrenim kredisi ve burs imkanları da sunulmaktadır. Öğrenim kredisinden ön lisans, lisans, dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilmektedir.

İlgili Haberler
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercihler ne zaman?
YKS ek tercihler ne zaman?
Boya yaparken yüksek gerilim hattına temas eden şahıs hayatını kaybetti
Boya yaparken yüksek gerilim hattına temas eden şahıs hayatını kaybetti
Erzurum’da PKK/KCK operasyonu
Erzurum’da PKK/KCK operasyonu
Evini ve aracını yakıp, intihara kalkıştı
Evini ve aracını yakıp, intihara kalkıştı
Minibüsle çarpışan 14 yaşındaki motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada
Minibüsle çarpışan 14 yaşındaki motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada
Gülümseyen-Down Kafe, Emircan'ın duasıyla açıldı
Gülümseyen-Down Kafe, Emircan'ın duasıyla açıldı
Starbucks CEO'su Narasimhan görevinden ayrıldı
Starbucks CEO'su Narasimhan görevinden ayrıldı
Son Haberler
90 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev marka fabrikasını icradan satacak Ekonomi
90 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev marka fabrikasını icradan satacak
İzmir'de ikinci orman yangını; Karşıyaka ilçesinde de çıktı Gündem
İzmir'de ikinci orman yangını; Karşıyaka ilçesinde de çıktı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 'Bin yıllık faylar harekete geçebilir' Gündem
Prof. Dr. Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 'Bin yıllık faylar harekete geçebilir'
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomi
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercihler ne zaman? Gündem
YKS ek tercihler ne zaman?
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat. Sürücüler için yeni alternatif duyuruldu Ekonomi
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat. Sürücüler için yeni alternatif duyuruldu