KYK yurt başvuruları ne zaman 2024?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının ilanıyla birlikte, öğrencilerin gündemindeki en önemli konulardan biri de KYK yurt başvuruları oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun açıklayacağı yurt başvuru takvimi, adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Önceki yılın Ağustos ayının son haftasında başlayan başvuruların, bu yıl da benzer bir zaman diliminde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Geçmiş dönemde belirlenen yurt ücretleri, farklı yurt tiplerine göre aylık 345 TL'den başlayıp 570 TL'ye kadar ulaşmıştı. Ancak 2024 yılı için henüz net bir ücretlendirme yapılmadı.

Yurt başvuruları, e-Devlet platformu üzerinden yapılacak olup, e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin, kimlikleriyle birlikte PTT şubelerine giderek şifre edinmeleri gerekmektedir. Öğrencilere öğrenim kredisi ve burs imkanları da sunulmaktadır. Öğrenim kredisinden ön lisans, lisans, dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilmektedir.