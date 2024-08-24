KYK yurtlarında inanılmaz görüntüler. Öğrenciler isyan etti

Düzenleme: Kaynak: ANKA
KYK yurtlarında inanılmaz görüntüler. Öğrenciler isyan etti

Devlet yurtlarında kalan öğrencilerin şikayetleri gün be gün arttı. Hijyen koşulları, oda düzeni, yurt yönetimi ve yemeklerle ilgili çeşitli sorunlarla karşılaşan öğrenciler, bu durumun düzeltilmesi için yetkililerden acil çözüm bekledikleri dile getirdi.

Devlet yurtlarının bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2021-2022 eğitim öğretim senesine dair raporunda, birinci ve ikinci öğretimde okuyan öğrenci sayısı 3 milyon 761 bin 637 olarak yer alırken, yurt kapasitesi 759 bin 838 olarak aktarıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak geçen yıl, yurtların kapasitesinin 950 bine çıkarıldığını ve yüzde 87'lik bir yerleştirme oranıyla rekor seviyeye ulaştıklarını söylemişti.

Üniversiteler yeni akademik yıla hazırlanırken, bu sene yeni kayıt yaptıranlar başta olmak üzere maddi imkanları kısıtlı öğrenciler yurtlara başvurdu. Yurtlarda barınan birçok öğrenci ise hijyen, oda düzeni, yurt idaresi ve yemeklerden dert yandı.

Öğrenciler, karşılaştıkları sorunları dile getirerek, çözüm talep etti.

TEMİZLİK ZAYIF, YEMEKLER SAĞLIKSIZ
Gazi Üniversitesi'nde okuyan R.B, yurtta hem kendisinin hem de diğer öğrencilerin yaşadığı sorunları dile getirdi. Odaların küçük olduğunu, yüzlerce öğrencinin aynı duşakabini ve lavaboyu kullanması sebebiyle mahremiyet alanlarının bulunmadığını söyleyen R.B, ayrıca KYK yemekhanesindeki yemeklerin de sağlıksız olduğunu dile getirdi.

R.B. SÖZLERİNE ŞU ŞEKİLDE DEVAM ETTİ:

rb1.jpg“BESLENEBİLMEK YETERSİZ”rb2.jpg
Üniversite öğrencisi H.Ö. de yurt yöneticilerinin öğrencilere karşı tavrından yakındı. İdarenin öğrencilerin sorunlarına kulak tıkadığını söyleyen H.Ö. ise şunları söyledi:

idaretavri.jpg
Z.U. ODA DÜZENİNDEKİ SORUNLARI ŞÖYLE ANLATTI:

odaduzeni1.jpg

kyk1.jpg

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