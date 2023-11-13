KYK'da 117 öğrenci zehirlendi. Yurtlarda skandallar bitmiyor

Isparta'da, Bediüzzaman Said Nursi KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 117 öğrencinin zehirlendiği ortaya çıktı. Öğrencilerin tavuktan zehirlendikleri iddia edilirken valilik tarafından yurt hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

KAYNAK: DHA
KYK'da 117 öğrenci zehirlendi. Yurtlarda skandallar bitmiyor

​Isparta Valiliği, KYK'ya bağlı Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere müracaat etmeleri ile ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Bediüzzaman Said Nursi Yurdu A, B, C ve D bloklarda kalan öğrencilerden mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne toplam 117 başvurduğu kaydedildi.

'ISPARTA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI'

Hastanelere başvuran öğrencilerin tamamının acil servislerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilerek yurtlarına gönderildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Hastane acil servis hekimlerinden alınan bilgilere göre durumu ciddi olan ve yatarak tedavi gören öğrencimiz bulunmamaktadır. Hastanelere müracaat eden öğrencilerimiz şikayetlerine sebebiyet veren sağlık sorunlarının 11 Kasım tarihinde yedikleri akşam yemeğindeki gıdalardan kaynaklanmış olabileceğini ifade etmişlerdir.

Bediüzzaman Said Nursi Yurdu yemekhanesinde toplam 1231 öğrencinin akşam yemeği yediği tespit edilmiştir. Bahse konu yemekte öğrencilere verilen gıda numuneleri ve su numuneleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler yapılmak üzere teslim alınmıştır. Konu ile ilgili olarak; Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup valiliğimiz tarafından başlatılan idari inceleme devam etmektedir."

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