KYK’daki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Skandalın adresi bu kez İzmir

Türkiye genelinde KYK yurtlarındaki skandallar bitmek bilmiyor. Son olarak İzmir’de KYK’ye bağlı Karabağlar Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan bir öğrenci yurt içinden çektiği görüntülerle kendilerine sağlanan barınma koşullarına isyan etti.

KAYNAK: ANKA
KYK’daki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Skandalın adresi bu kez İzmir

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Karabağlar Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan bir öğrenci yurt koşullarına isyan etti.

SULAR KESİK, İNTERNET YOK, OLAN SU DA SOĞUK

Yurtta sürekli suların kesik olmasından, internet bulunmamasından yakınan öğrenci, sıcak su olmadığı için öğrencilerin soğuk suyla duş almak zorunda kaldıklarını söyledi.

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4 BLOK 7 KAT, ASANSÖRLER BOZUK

Öğrenci, yurttaki görüntülere yer verdiği videoda şunları dile getirdi:

“Karabağlar Erkek Öğrenci Yurdu’nda sular sürekli kesiliyor. Dün akşam sıcak su yoktu öğrenciler soğuk suyla duş aldı. Bazı odalarda su yok, bir haftadır susuz olan odalar var. Öğrenciler hasta olmaya başladı. Çalışma ortamımız yok, internetin 1,5 aydır geleceğini söyleniyor, bekliyoruz. Telefonlar çekmiyor. Bu öğrenci yurdunda dört blok var hepsinde de yedi kat var. Bir aydır asansörlerin çalışacağı söyleniyor hala hareket yok. Bazı odaları su basıyor, duvarlar ıslak. Isıtma faal durumda değil öğrenciler hasta ısınmak için sadece çaya ve yorganlarına güveniyorlar. 700 öğrenci mağdur haldeyiz.”

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"700 ÖĞRENCİYE SAĞLANAN ÇALIŞMA ORTAMI BU"

Yurt öğrencisi 1,5 aydır inşaatı devam eden etüt odasının görüntülerini de paylaşarak “Biz burada 700 öğrenciyiz bize sağlanan çalışma ortamı burası” dedi.

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