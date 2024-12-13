Kyle Walker’a ırkçılığa maruz kaldı: Destek açıklamaları ardı ardına geldi

Manchester City’nin yıldız oyuncusu Kyle Walker, 12 Aralık 2024'te Juventus’a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında alınan 2-0’lık yenilginin ardından sosyal medya üzerinden ciddi bir tacize uğradı. Walker, “aşağılık, ırkçı ve tehditkar hakaretlere” maruz kaldığını ifade etti. Manchester City kulübü, yaşanan durumu şiddetle kınayarak, Walker’a tam destek sunduğunu belirtti.

Walker, Instagram hesabında paylaştığı bir gönderiyle, sosyal medya platformlarının ve yetkililerin ırkçı tacizlere karşı daha etkin bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini dile getirdi. Paylaşımında “Instagram ve diğer yetkililer, bu tür tacizlerin önüne geçmek için daha fazla çaba göstermeli. Hiçbir şekilde kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

İngiltere'nin sosyal medya platformu X’teki resmi hesabı da olaya tepki gösterdi. Açıklamada, “Kyle Walker’ın böyle aşağılık bir tacize maruz kalmasından son derece üzgünüz. Her türlü ayrımcılık kabul edilemez. Yetkililer ve sosyal medya şirketlerinin güçlü önlemler almasını destekliyoruz” denildi.

Manchester City kulübü, Juventus karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından yaşanan tacizi kınarken, Walker’a olan desteğini yineledi. Kulüp yetkilileri, “Bu tür davranışların önlenmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Kyle’a tam desteğimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda çok kötü bir form grafiği çizen Manchester City, son 10 maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Premier Lig’in son dört sezonunun şampiyonu olan City için bu kötü gidişat, Şampiyonlar Ligi’nde elenme tehlikesi doğurdu. Juventus mağlubiyeti sonrası takımın moral kaybı, futbolseverler arasında endişe yarattı.

Walker, sosyal medya hesabında yaptığı bir diğer paylaşımda, “Sizlere söz veriyoruz, birlikte daha iyi olacağız. Takım olarak daha çok çalışarak bu dönemi atlatacağız” diyerek taraftarlarına umut verdi. Bu açıklama, Manchester City taraftarları tarafından olumlu karşılandı.

Futbol dünyasında sıkça karşılaşılan ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele konusundaki adımlar, hem kulüplerin hem de sporcuların büyük önem verdiği bir mesele olmaya devam ediyor. Walker’ın yaşadığı bu olay, spor dünyasında ırkçılığa karşı verilen mücadelenin hızlandırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.