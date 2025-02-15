La Liga'da gol yağmuru: Leganés - Alavés mücadelesi nefesleri kesti

Karşılaşmanın henüz başında Leganés, kazandığı ilk penaltıyı Raba’nın vuruşuyla gole çevirdi. Pozisyonda Raba’nın ceza sahasına yaptığı ortaya müdahale etmeye çalışan Diarrá, Nastasic’e faul yapınca hakem González Fuertes, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

Bu golün ardından Alavés toparlanarak rakip kaleye yüklenmeye başladı. Carlos Vicente’nin getirdiği topta Aleñá’nın şutu Cissé’ye çarptı ve Alavés penaltı bekledi, ancak hakem oyunu devam ettirdi. Baskısını sürdüren konuk ekip, sadece dört pasla geliştirdiği atakta Kike García’nın şık vuruşuyla beraberliği sağladı.

Leganés bu gole hızlı cevap verdi. Diego García’nın ceza sahasında Alavés kalecisi Sivera tarafından düşürülmesi üzerine VAR devreye girdi. Hakem, uzun süren incelemenin ardından ikinci kez penaltı kararı verdi. Raba, bu penaltıyı da gole çevirerek takımını yeniden öne geçirdi.

İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNÜŞ VE DRAMATİK SON

İkinci yarıya hızlı başlayan Alavés, henüz dakikalar geçmeden üçüncü penaltıyı kazandı. Aleñá’nın şutunda Cissé’nin eline çarpan top sonrası hakem bir kez daha VAR incelemesiyle beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Joan Jordán, skoru 2-2’ye getirdi.

Alavés, oyunun kontrolünü ele geçirirken, Jordán ceza sahası dışından harika bir şutla takımını öne geçirdi. Ancak Leganés, bitime kısa süre kala oyuna giren Munir’in kafa vuruşuyla skoru 3-3 yaptı. Son dakikalarda Munir, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşma, bol pozisyonlu ve yüksek tempolu geçmesine rağmen iki ekibin de galibiyet hasretine son veremediği bir mücadele olarak kayıtlara geçti.