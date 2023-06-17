La Traviata sanatseverlerle buluştu

Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde "La Traviata" sanatseverlerle buluştu.

La Traviata sanatseverlerle buluştu

AA

Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait eser, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircilerin beğenisine sunuldu.

Eser, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını ele alıyor.

"La Traviata" aynı zamanda şef Tulio Gagliardo yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde festivale ilk kez katılan İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye taşındı.

Eserde "Violetta" Eylem Demirhan Duru, "Alfredo Germont" Levent Gündüz, "Giorgio Germont" Cengiz Sayın, "Flora" Melisa Özdemir, "Annina" Eda Çapanoğlu, "Gastone" Burak Dabakoğlu, "Marki" Cihan Özmen, "Baron" Nejad Beğde, "Doktor" Chirstopher Gagliardo, "Komisyoner" Başak Ünal ve "Giuseppe" Muzaffer Soydan tarafından canlandırıldı.

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Ünlü rejisör Carlos Vilan'ın sahneye koyduğu eserde, koro şefi Orhan Öner Özcan yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu da sahnede yer aldı.

14. Uluslararası Opera Festivali kapsamında İtalyan besteci Umberto Giordano'nun önemli eserlerinden olan ve Ankara Devlet Opera ve Balesinin sahneye koyduğu "Andrea Chenier", 18 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.

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Rejisörlüğünü ve dramaturjisini Recep Ayyılmaz'ın üstlendiği eserde Fransız İhtilali döneminde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkum edilen şair Andrea Chenier’in kısa yaşam öyküsü döneme uygun dekor ve kostümlerle anlatılıyor.

Koreografisi Özge Ay'a ait eserde, orkestra şefi Raoul Grüneis yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro şefi Maurizio Preziosi yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu solistlere eşlik edecek.

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