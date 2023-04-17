Laboratuvar ortamında Güneş parlamaları üretildi: Dünyayı yok edecek güçte

Güneş parlamalarını yakından incelemek isteyen bilim insanları dünyayı yutma ihtimaline karşı laboratuvarda güneş parlamaları üretti.

Laboratuvar ortamında Güneş parlamaları üretildi: Dünyayı yok edecek güçte

Bilim insanları ilk kez laboratuvar ortamında Güneş parlamaları oluşturduğunu duyurdu.

Güneş'te ortaya çıkan aşırı sıcak plazma bulutlarına Güneş parlaması veya alevlenmesi adı veriliyor.

İndependent Türkçe'de yer alan habere göre, laboratuvar ortamında oluşturulan bu dev plazma bulutları hakkında konuşan uzmanlara göre bunlar Dünya'nın birkaç katı boyuta ulaşabilecek boyutta olarak tanımlandı.

ABD'deki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar ise laboratuvar ortamında bir çantaya sığabilecek kadar küçük Güneş parlamaları ürettiklerini ifade etti.

GÜNEŞ PARLAMASI NELERE YOL AÇAR

Güneş parlamalarının nelere yol açtığına değinen uzmanlar, uzayda seyahat edip Dünya'ya çarptığında yıkıcı jeomanyetik fırtınaları tetikleyebilen, son derece hızlı hareket edilen "koronal kütle atımı" adlı bir olguyu da başlayabildiğini ifade ediyor.

Kısaca CME diye adlandırılan koronal kütle atımı, Dünya'ya radyoaktif plazma dalgalarının ulaşmasına neden oluyor olarak tanımlandı. Bu duruma da Güneş fırtınası adı veriliyor.

Güneş fırtınaları yörüngedeki uyduları ve astronotları tehlikeye atabildiği gibi Dünya yüzeyinde de GPS, navigasyon sistemleri ve radyo iletişiminin aksamasına yol açıyor.

Araştırmacılar Dünya'yı jeomanyetik fırtınaların etkilerinden koruyacak önlemler geliştirebilmek için uğraştığını ifade etti.

Bu yüzden yıldızdaki patlamaları yakından incelemek ve Güneş’teki korona döngülerinde ortaya çıkan parlamaların Güneş fırtınalarına nasıl dönüştüğünü anlamak çok önemli olarak tanımlandı.

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