Laf atma tartışması can aldı!

Kaynak: İHA
Laf atma tartışması can aldı!

Karaman'da iki grup arasında laf atma kavgası çıktı. Kavgada silahlar çıktı, bıçaklar çekildi. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Karaman'da Piri Reis Mahallesi 1411. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirlerini tanıdıkları öğrenilen iki grup arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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Kavgaya dönüşen olayda Abdullah Umutcan Demirci (20) göğsünden, S.A. (22) ise karnından bıçaklandı.

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Ağır yaralanan Demirci ve S.A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Umutcan Demirci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Durumu ağır olan S.A.'nın ise yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi kavganın yaşandığı sokakta boş kovan ve delil çalışması yaptı.

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Polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen 6 kişiyi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

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Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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