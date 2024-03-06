Laf dalaşı silahlı çatışmaya dönüştü. 2 yaralı

Kaynak: İHA
Laf dalaşı silahlı çatışmaya dönüştü. 2 yaralı
İzmir'in Çiğli ilçesinde trafikte tartışma yaşayan iki grup, çiçekçinin önünde tartışma yaşadı. Çıkan arbedede silahla vurulan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Laf dalaşının silahlı kavgaya dönüştüğü olay dün saat 16.20 sıralarında, Ataşehir Mahallesi Anadolu Caddesi'nde bulunan bir çiçekçinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan 51 yaşındaki İ.Ö. ile başka bir araçta bulunan 45 yaşındaki A.K. ve 20 yaşındaki E.S.K. arasında trafikte sözlü kavga çıktı.

Gerginliğin artması sonucu iki grup araçlarını durdurup bir çiçekçinin önünde sözlü tartışmaya başladı. Bu esnada çiçekçi dükkanı sahipleri 52 yaşındaki B.Ö. ve oğulları 33 yaşındaki T.Ö. ile 23 A.Ö. de kavgaya dahil oldu.

Çiçekçinin oğlu A.Ö., iş yerinde bulunan tabancayı alıp A.K. ve E.S.K.'ye ateş etti. Saldırganın daha sonra tabancayı bir otomobile saklayıp, motosikletle olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyüyen kavga polis ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınırken, olayla ilgili İ.Ö., T.Ö. ve B.Ö. gözaltına alındı.

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