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Lahana yapraklarının mucize faydası ortaya çıktı. 1 saat içinde yok ediyor

Lahana yapraklarının eklem ağrılarınızı ve bacağınızda oluşan ödeminizi 1 saat içinde ortadan kaldırabileceği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 10:52
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Lahana yaprakları ödemi eklem ağrılarını 1 saat içinde yok ediyor

Lahana yapraklarının mucize faydası ortaya çıktı. 1 saat içinde yok ediyor
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Gerçek Gündem’in NEWSNER sitesinden çevirdiği habere göre; Lahana yapraklarıyla eklem ağrılarını ortadan kaldırmaya yarayacak dikkat çeken yöntem açıklandı.

İşte o yöntem…

*Lahananın içerisinde bulunan antioksidanlar ağrıyı önler ve şişkinliği giderir.

*Lahananın içerisinde bulunan mineraller eklemlerde oluşan ağrıları engellediği gibi vücudunuzda veya herhangi bir yerinizde oluşan ödemin de giderilmesine yardımcı olur.

*Lahana bu tedavilerde nasıl kullanılır diye merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım.

Malzemeler

Aliminyum folyo

Lahana

Merdane

Gazlı bez

Uygulanışı

İlk olarak lahananın yapraklarını tek tek ayırın. Daha sonra iyice yıkayın ve kurumasını bekleyin. Daha sonra lahana yapraklarını merdane yardımıyla tek tek düzleştirin. Böyle yaptığınızda lahananın suları da çıkmış olacaktır. Daha sonra lahananın yapraklarını alüminyum folyoya sarın ve fırına sürün.

Yeterince ısınan folya içindeki lahanaları ağrı veya ödem oluşan bölgeye sarın. Üzerini streç filmle iyice kapatın. Bir saat boyunca rahatsızlık duyduğunuz bölgede bekletin. Lahanayı çıkardıktan sonra bölgeyi temizlemeniz gereklidir. Bu uygulamayı yapanlar ertesi gün ağrının geçtiğini söylüyorlar.
Önemli hatırlatma; 

Ekrem ağrılarından buz yöntemiyle de kurtulabilirsiniz. Ağrının olduğu yere buzlu tedavi yapın. 10 dakika uygulayacağınız buzlu tedavi sayesinde ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

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