Lahey’deki “soykırım” davasında ikinci gün: İsrail savunma verdi

Kaynak: İHA
Lahey’deki “soykırım” davasında ikinci gün: İsrail savunma verdi
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Gazze’deki katliamlar sebebiyle İsrail’e açtığı “soykırım davasının” ikinci günündeki duruşma, İsrail’in sözlü savunmasıyla başladı.

Hollanda’nın Lahey kentinde Birleşmiş Milletler’in (BM) en üst mahkemesi Uluslararası Adalet Divanı’nda görülen davanın ikinci gününde İsrail adına savunmayı İsrail Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Tal Becker yaptı.

İsrail aleyhindeki iddiaların Gazze’deki gerçekliği yansıtmaktan uzak olduğunu öne süren Becker, Gazze’deki operasyonlarında kanunlar kapsamında hareket ettiklerini söyledi.

Soykırım Sözleşmesi’ni uluslararası toplumun "Yahudi halkına Holokost’un bir daha asla tekrarlanmayacağı şeklinde verdiği bir söz" olarak tanımlayan ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin açtığı bu davanın sözleşmenin özüne ihanet olduğunu ileri süren Becker, "davanın İsrail’in kendini meşru bir şekilde savunma hakkını hedef aldığını" iddia etti ve başvurunun reddini talep etti.

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DAVA DÜN GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Davada dün görülen duruşmada Güney Afrika Cumhuriyeti heyeti, Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana yaklaşık 10 bini çocuk 23 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiğini ve 59 bini aşkın kişinin yaralandığı İsrail saldırılarının soykırım teşkil ettiğini ileri sürerek, gerekçe ve delillerini mahkemeye sundu. Güney Afrika tarafını temsil eden heyet, mahkemeden ayrıca İsrail’in Gazze’deki saldırılarının acilen durdurulması için olağanüstü tedbirlere başvurulması kararı alınmasını talep etti. İsrail tarafı ise iddiaları reddetti.

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