Laiklik karşıtı imam Halil Konakçı hakkında flaş gelişme

Laiklik karşıtı sözleriyle büyük tepki çeken ve Hatay’ın ‘Arap yurdu’ olduğunu iddia eden imam Halil Konakçı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Diyanet, Konakçı hakkında açılan soruşturma ile ilgili bilgi vermedi.

Laiklik karşıtı imam Halil Konakçı hakkında flaş gelişme

Hilafet çağrısı yapan, laikliği, kadınları ve sanatçıları hedef alan İstanbul Pendik Uluçınar Camisi imamı Halil Konakcı bir vaazında, Hatay’daki Fransız işgalini övmüştü.

Konakcı, “Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. ‘Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın’ tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” ifadelerini kullanmıştı.

Konakcı hakkında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halkın Kurtuluş Partisi, İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve Eğitim-İş Sendikası suç duyurusunda bulunurken, Diyanet İşleri Başkanlığı da inceleme başlatmıştı.

DİYANET BİLGİ VERMEDİ

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Oflaz’ın haberine göre, imam Konakcı hakkında başlatılan incelemenin akıbetinin öğrenmek için CİMER’e başvuru yapıldı. 4 Ekim’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığı’ndan verilen yanıtta, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiş olup 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 19. maddesi ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırılık teşkil ettiği görüldüğünden talebinizle ilgili işlem tesisi mümkün bulunmamaktadır” dendi.

ERDOĞAN’IN DANIŞMANI KONAKÇI’YI ÖVMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, Konakcı’ya ‘muhterem hocaefendi’ diyerek sahip çıkmıştı. Diyanet’e seslenen Saral, “Bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakcı’nın her daim yanındayız” ifadelerini kullanmıştı.

DİYANET “DİSİPLİN CEZASI VERİLDİ” DEMİŞTİ

Diyanet, Konya Kayalar Camisi’nde doktorları hedef aldığı için açığa alınan imam Ahmet Gür’e disiplin cezası verildiğini ve yer değişikliği yapıldığını açıklamıştı.

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