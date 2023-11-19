Lale Orta'nın hakem İbrahim Hakan Ceylan'la yasak aşk yaşadığı iddiasında yeni gelişme

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'nın hakem İbrahim Hakan Ceylan'la yasak aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. İddiayı Ceylan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Leyla Ceylan ortaya atmıştı. Savcılık karar verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Lale Orta'nın hakem İbrahim Hakan Ceylan'la yasak aşk yaşadığı iddiasında yeni gelişme

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Lale Orta, FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Leyla Ceylan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakem olan eşi Hakan Ceylan'a 14 yıllık evliliklerinin ardından boşanma davası açan Leyla Ceyhan, eşinin MHK eski başkanı Lale Orta ile yasak aşk yaşadığını ileri sürmüştü.

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Eşinin İstanbul Riva'daki tesislerde Lale Orta birçok kişi tarafından baş başa gördüğünü ve kendisine bunun iletildiğini aktarmıştı.

Lale Orta da avukatı aracılığı ile Leyla Ceylan'a yönelik "hakaret" ve "iftira" suçundan şikayetçi oldu.

Orta'nın özgeçmişinin uzunca anlatıldığı dilekçede, mesleki tecrübesinin yazılmasının sayfalarca uzayacağı belirtilerek, "Bu hususu belirtmekteki amacımız itibar ve güvenilirlik için harcanan emek ile gayretin ne kadar fazla olduğunu aktarabilmektir. Futbolla ilgilenen herkes tarafından bilinen, futbol alanında ismi marka olmuş bir kişidir" denildi.

Geçen ay çıkan yasak aşk haberleriyle Leyla Ceylan'ın Lale Orta'nın namusuna iftira attığı, onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği belirten dilekçede, "Boşanma davası açtığı eşi Hakan Ceylan'la ilişkisi olduğunu, gerçeğe aykırı olarak yalan bir şekilde beyan etmiştir. Müvekkil, namusuna yönelik iftiraya ve saldırıya maruz kalmıştır" cümleleri kullanıldı. Söz konusu haberlerin de delil olarak eklendiği dilekçede, Ceylan'ın Orta'nın kişilik haklarını zedelediği, toplum nezdinde onur ve şerefini rencide ettiği, aile hayatını sarstığı ve kamuoyunda yanlış düşünce oluşmasına neden olduğu vurgulandı. Ceylan'ın prim kazanmaya çalıştığı ve Orta'nın yılların çabasıyla elde ettiği saygınlığını rencide etmesi nedeniyle cezalandırılması talep edildi.

Savcılık, dosyada yasak aşk haberlerinin olduğunun ancak Leyla Ceylan'ın yapmış olduğu bir paylaşım bulunmadığını, "hakaret" ve "iftira" suçu işlediğine dair bir delilin mevcut olmadığını belirtti. Lekelenmeme hakkı göz önüne alınarak savunmasının alınmasına gerek de görülmediğini aktaran savcılık takipsizlik kararı verdi.

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