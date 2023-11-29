Lamia adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Lamia isminin anlamını araştırıyor. Peki, Lamia ne demek? Lamia isminin anlamı nedir?
LAMİA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Lamia ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Parlak, parıldayan, parlayan.
- Yunan mitolojisinde Libya kraliçesi veya prensesidir. Aynı zamanda Zeus’un sevgililerinden biridir.
- Cenneti gören.
LAMİA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Lamia ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Lamia adını koymak caizdir.