Lamine Yamal sahaya dönmedi. Nedenini Xavi açıkladı

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Poto mücadelesinin 70. dakikasında oyundan çıkarak soyunma odasına inmek zorunda kaldı. Oyuna geri dönemeyen Lamal'ın neden indiğini ise Xavi açıkladı.

Lamine Yamal sahaya dönmedi. Nedenini Xavi açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta mücadelesinde Barcelona, deplasmanda Porto'yu tek golle geçti.

Bu sonuçla gruptaki ikide iki yapan Katalanlar, puanını da 6'ya yükseltti.

Porto ise gruptaki ilk yenilgisini alırken 3 puanda kaldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü Ferran Torres kaydederken Gavi, maçın son anlarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin ardından Barcelona Teknik Direktörü Xavi, karşılaşmanın 70. dakikasında soyunma odasına inen Lamine Yamal'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam açıklamasında, "Kendisini kötü hissetti. Karnında ağrı vardı. 10 kişi kaldık ve sonrasında Gavi kırmızı kart gördü. Aradan yararlanıp hemen gidip gelmesini söyledim ama sahaya geri dönemeyeceğini söyledi." dedi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Almanya Başbakanı Scholz ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü Dünya
Almanya Başbakanı Scholz ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem. Zorunlu oluyor Gündem
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem. Zorunlu oluyor
İstanbul'da seyir halindeki cip alev alev yandı Gündem
İstanbul'da seyir halindeki cip alev alev yandı
FETÖ firarisi Koray Vural yurt dışında yakalandı Gündem
FETÖ firarisi Koray Vural yurt dışında yakalandı
Sosyal medyaya borsa ayarı Teknoloji
Sosyal medyaya borsa ayarı
Balıkesir'de jandarmadan gece 'Huzur' operasyonu Gündem
Balıkesir'de jandarmadan gece 'Huzur' operasyonu