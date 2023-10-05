Lamine Yamal sahaya dönmedi. Nedenini Xavi açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta mücadelesinde Barcelona, deplasmanda Porto'yu tek golle geçti.

Bu sonuçla gruptaki ikide iki yapan Katalanlar, puanını da 6'ya yükseltti.

Porto ise gruptaki ilk yenilgisini alırken 3 puanda kaldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü Ferran Torres kaydederken Gavi, maçın son anlarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Mücadelenin ardından Barcelona Teknik Direktörü Xavi, karşılaşmanın 70. dakikasında soyunma odasına inen Lamine Yamal'la ilgili açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli teknik adam açıklamasında, "Kendisini kötü hissetti. Karnında ağrı vardı. 10 kişi kaldık ve sonrasında Gavi kırmızı kart gördü. Aradan yararlanıp hemen gidip gelmesini söyledim ama sahaya geri dönemeyeceğini söyledi." dedi.