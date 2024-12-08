Lando Norris'ten tarihi zafer: McLaren’in 26 yıllık hasreti sona erdi

Lando Norris, Abu Dabi Grand Prix'sini baştan sona lider götürerek sezonu zaferle noktaladı. Bu zaferle McLaren, 1998’den sonra ilk kez markalar şampiyonluğuna ulaştı. Ferrari’nin Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile podyumu tamamlaması gerilimi artırsa da Norris ve McLaren, bu baskıyı başarıyla atlattı.

Ferrari adına yarışa 19. sıradan başlayan Leclerc, olağanüstü bir performans sergileyerek üçüncü oldu. McLaren’in endişesi ise Oscar Piastri’nin Max Verstappen tarafından ilk turda çarpılmasıyla arttı. Verstappen, bu hareketi nedeniyle 10 saniye ceza aldı. Piastri’nin gerilere düşmesiyle McLaren’in tüm umutları Norris’e bağlandı.

Leclerc’in etkileyici ilk turunda 11 sıra yükselmesi, yarışın tansiyonunu zirveye taşıdı. Norris, son 15 turda soğukkanlılığını koruyarak yarışı Sainz’in 6 saniye önünde tamamladı ve hem yarış galibiyetini hem de McLaren’in şampiyonluğunu ilan etti.

HAMİLTON İÇİN VEDA YARIŞI

Lewis Hamilton, Mercedes ile son yarışında 16. sıradan dördüncülüğe çıkarak unutulmaz bir performans sergiledi. Zıt bir strateji ile yarışan Hamilton, son turlarda takım arkadaşı George Russell’ı geçerek kariyerine yakışır bir şekilde veda etti. Yarış sonrası yaptığı "Tarihe geçen bir yolculuktu" açıklaması, Mercedes ile 12 yıllık ortaklığını özetledi.

Max Verstappen, cezasına rağmen altıncı olurken Pierre Gasly, Nico Hülkenberg ve Fernando Alonso ilk 10 içinde yer aldı. Piastri ise ilk turdaki temas ve aldığı 10 saniyelik ceza sonrası toparlanarak McLaren’e bir puan kazandırmayı başardı.

YENİDEN ZİRVEYE DÖNEN MCLAREN

McLaren, Zak Brown’ın 2016’daki göreve gelişi ve Andrea Stella’nın 2022’de takım direktörü olmasıyla başlayan yeniden yapılanma sürecinin meyvelerini topladı. Norris’in zaferiyle birlikte McLaren, gelecek sezon için favori konuma yükseldi. Norris’in iddialı “Gelecek yıl benim yılım olacak” açıklaması, takımın artan özgüvenini yansıttı.