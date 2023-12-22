Lapa lapa yağıyor bitiş tarihi açıklandı

İHA’nın haberine göre, Bitlis il merkezi ve ilçelerinde Meteorolojinin önceden duyurduğu kar yağışı başladı. Tatvan ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

İlçede çatılar ve arabalar karla kaplanırken, kar manzarası güzel görüntüler oluşturdu. Çarşı esnafı ve vatandaşlar kar temizliği yaparken, Ecevit Özkan kar yağışının bu yıl geciktiğini söyledi.

Polat Çelik ise arkadaşıyla karın keyfini çıkardı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Bitlis genelindeki kar yağışının hafta başına kadar devam edeceği bildirildi.