Larkin mucizesi Fenerbahçe'ye yıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Larkin mucizesi Fenerbahçe'ye yıktı

Fenerbahçe Beko, şampiyonluk hesapları yaptığı maçta Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'i durduramadı.

Anadolu Efes; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko deplasmanına çıktı.

Lacivert-Beyazlılar kazanıp seriyi dördüncü maça taşımak istiyordu. Ev sahibi Sarı-Lacivertliler ise galip gelerek şampiyonluğunu ilan etmeyi planlıyordu.

İlk dakikadan itibaren taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko ilk iki periyotta üstündü. Üçüncü çeyrek eşitlikle tamamlanırken, final periyodu nefes kesti.

Bitime 3.8 saniye kala Willis'in faulü sonrasında 2 serbest atış kullanan Hayes-Davis, bu atışlardan birini sayıya çevirdi: 81-80. Son topu kenardan kullanan Anadolu Efes, yıldız oyuncusu Larkin'le çember altından sayıyı bulurken maçı da 82-81 kazandı.

Anadolu Efes, deplasmandaki karşılaşmayı kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi. Final serisinin dördüncü karşılaşması 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beko, taraftarı önündeki bu maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

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