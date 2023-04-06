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Trabzon'da ilginç bir kaza. Lastiğe hava basarken az daha canından oluyordu

Trabzon'da yaşanan kazada, el arabasının lastiğine hava basmaya çalışırken lastiğin patlamasıyla birlikte jantın yüzüne gelmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 09:29
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Lastiğe hava basarken canından oluyordu

Trabzon'da ilginç bir kaza. Lastiğe hava basarken az daha canından oluyordu
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İHA'nın haberine göre, Trabzon'un Of ilçesi Sarıbey mahallesinde yaşayan Alay Dumangöz (50), el arabası lastiğine hava basmak isterken hayatının şokunu yaşadı.

SÖNMÜŞ LASTİĞE HAVA BASMAK İSTEDİ

Köyde bahçe işlerinde kullandığı el arabası lastiğinin havasının sönmüş olduğunu gören Dumangöz, lastiği alarak lastikçiye götürdü. Lastikçi de lastiğe hava bastığı esnada bir anda gümleyen lastiğin jantı Dumangöz'ün yüzüne vurdu. Olay yerinde baygınlık geçiren Dumangöz, ambulansla Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

12 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

12 gün hastanede yoğun bakımda yatan Dumangöz bir gözünü kaybetti, çenesi ve dili zarar gördü.
Hastaneden taburcu olarak evine dönen Alay Dumangöz, Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) göz nakli olmayı beklerken, olayda hayatını kaybetmediği için şanslı olduğunu söyledi.

''BOMBA GİBİ PATLADI''

Başından geçenleri anlatan Alay Dumangöz, "El arabası lastiğini şişirmek için lastikçiye götürdüm. Fazla hava gittiği için patladı. Lastik patladıktan sonra bir şey hatırlamıyorum. Hastaneye götürmüşler beni. 12 gün yoğun bakımda yattım. Ondan sonra eve geldim. Birkaç kez Trabzon'a kontrole gittim. Şimdi Ankara'ya göz nakli için gideceğim. Gözüme toz girmemesi için korumalık takıyorum.

Dişlerim, çenem, dilim ve gözüm zarar gördü. Dilimde yarılma oldu, iyileşti. İlk kez başıma böyle bir şey geldi. Bomba gibi patladı. Jantın içindeki pim fırlayarak gözüme girdi. Bu kadarına da şükürler olsun. Yapacak bir şey yok. İnsanlara tavsiyem el pompasıyla lastiklere hava basmasınlar" dedi.

 

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