Lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
Lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyrederken lastiği patlayan otomobil önce bariyere sonra yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobilin lastiği patladıktan sonra bariyere çarpması sonucu bir yolcu otobüsüne çarptığı bildirildi.

Kazada, otomobilde bulunan E.N.D. ve H.S. isimli iki yolcunun yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından kontrolü kaybeden otomobil, önce bariyere çarptı ve ardından aynı yönde ilerleyen A.A. yönetimindeki bir yolcu otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın neden olduğu hafif hasar nedeniyle bölgede bir süre ulaşım aksadı, ancak otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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