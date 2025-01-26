Lastik bomba gibi patladı! Tamirci kabusu yaşadı: İşte o anlar

Olay, 19 Ocak'ta Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi Solak köyü yol ayrımında bir lastik tamircisinde meydana geldi. İş yeri sahibi Samet Bayrak, tamir ettiği lastiğe hava basmaya başladı. Bu sırada lastik bomba gibi patladı. Lastiğin patlaması ile yaralanıp yere yığılan Bayrak'ın yardımına çevredekilerle birlikte o sırada bölgede bulunan jandarma personeli koştu. Bayrak'a ilk müdahaleyi jandarma personeli yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Yerde sabit tutulan Samet Bayrak, gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü. Lastiğin patlaması ve jandarmanın Samet Bayrak'a yardım ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

“YÜZÜMÜ KURTARDIM AMA ELİMİ KURTARAMADIM”

Kolunda kırık oluşan Samet Bayrak, lastiği tamir ederken tehlikeli olduğunu fark ettiğini belirterek, "Lastiğe hava basıyordum. Lastiği tehlikeli gördüm. Makineden indirmek zorunda kaldım. Makineden indirir indirmez lastik bir kütledi, yüzüme doğru geldi. Yüzümden elime vurdu. Yüzümü kurtardım ama elimi kurtaramadım.

"JANDARMA EKİBİ ÇOK YARDIMCI OLDU"

Bir sıkıntım yok şu an Allah'a şükür. Sağlık durumum iyi. O ara gözüme perde indi. Bir iki tur döndüm dükkânın önünde. Baygın olarak yere düştüm. O arada tesadüfen yan tarafta oturan jandarma personeli ilk yardımıma koştular. Jandarma personeline teşekkür ederim. Allah zeval vermesin. Allah güç kuvvet göstersin. Jandarma ekibi çok yardımcı oldular. Hastaneye kadar yardım ettiler. Ambulansa bindirdiler. Çok yardımcı oldular. Ama bu işler tehlikeli işler herkes önlemini alarak yapsın. Ben fark ettim, fark etmeseydim daha farklı bir durum olabilirdi. Şu anlık bir sıkıntı yok" dedi.