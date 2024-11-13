Lastik değiştirmeye çalışan sürücüye araç çarptı: 1 ölü

Kaynak: Haber Merkezi
Lastik değiştirmeye çalışan sürücüye araç çarptı: 1 ölü

Aydın otoyol gişeleri yakınlarında aracının lastiğini değiştiren sürücüye, bir araç çarparken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Aydın otoyol gişeleri yakınlarında aracının lastiğini değiştiren sürücüye, bir araç çarparken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgye göre, Aydın gişeleri yakınlarında aracının lastiğini değiştirmeye çalışan M.H.P'ye (47), aynı yönde seyreden başka bir araç çarptı. Kaza sonrası, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü M.H.P'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çarpan aracın sürücüsü ise gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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