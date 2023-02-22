Şükrü Özyıldız'a dev teklif. Latin Amerika’da yayınlanacak

Oyuncu Şükrü Özyıldız’ın yeni projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yakışıklı oyuncunun O3 Medya’nın Ajan kod adlı dizisi için görüştüğü öğrenildi. Dizinin tıpkı Damla Sönmez, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak’lı “Maviye Sürgün” dizisi gibi Latin Amerika için çekileceği öğrenildi.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise Volkan Kocatürk oturacak. Romantik komedi türündeki dizinin ön hazırlıkları sürüyor. Öte yandan Volkan Kocatürk’ün çekeceği “Kara Orman” dizisinin istenilen cast kurulamadığı için önümüzdeki sezona ertelendi.