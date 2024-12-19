Lautaro Martinez duygularını sosyal medyada paylaştı

Inter Milan, Serie A’daki şampiyonluk yarışında güçlü rakibi Lazio’yu Stadio Olimpico’da 6-0’lık farklı bir skorla mağlup etti. Pazartesi günü oynanan ve Serie A’nın zirvesindeki rekabeti şekillendiren bu maçta Inter, rakiplerine karşı önemli bir üstünlük sağladı.

Lautaro Martinez’in kaptanlığında sahaya çıkan Inter, bu galibiyetle birlikte ligde on maçlık yenilmezlik serisini devam ettirdi. Teknik direktör Simone Inzaghi’nin öğrencileri, bu sonuçla zirvede bulunan Atalanta ile olan puan farkını üçe indirdi. Ayrıca Inter’in bir maç eksiği olması, şampiyonluk umutlarını artırdı.

Maç sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yapan Lautaro Martinez, galibiyetin sevincini takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında, “Üst düzey bir maç” ifadelerini kullanan Arjantinli yıldız, takım arkadaşlarına duyduğu güveni dile getirdi.

Teknik direktör Simone Inzaghi, maç sonu açıklamalarında takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Oyuncularım bu zorlu karşılaşmada yeteneklerini ve disiplinlerini bir kez daha gösterdi. Bu galibiyet bizi daha ileriye taşıyacak,” dedi.

Inter Milan, bu etkileyici galibiyetin ardından dikkatini Coppa Italia’ya çevirecek. Perşembe günü Udinese ile karşılaşacak olan ekip, kupanın son 16 turunda rahat bir galibiyet hedefliyor. Ancak Inzaghi, “Her maça aynı ciddiyetle hazırlanmalıyız,” diyerek oyuncularını rehavete karşı uyardı.

Lazio karşısındaki bu tarihi zafer, Inter’in hem ligde hem de kupada iddiasını güçlendirirken, taraftarların da umutlarını artırdı. Inter, şampiyonluk yarışında bir adım daha öne çıkmak için mücadeleye devam ediyor.