Lavanta ile nane enerji yüklüyor

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, enerjileri düşenlere nane lavanta yağı önerdi. İşte ayrıntılar…

KAYNAK: İHA
Lavanta ile nane enerji yüklüyor

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, gün içinde enerjiyi yükseltmek için en iyi çözümün “tıbbi nane yağı” ve “lavanta yağı” olduğuna vurgu yaptı. Yeşilada, bu iki yağ karışımının gün içerisinde kısa süreli koklanması ile enerjinin yenilenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Prof. Yeşilada yaptığı açıklamada, yoğun iş temposu ve soğuk algınlığı gibi iş ve eğitim hayatı performansını olumsuz etkileyebilecek etkenlere karşı korunmak için önlem alınması gerektiğinin altını çizdi. Tercihen eylül ortalarından başlayarak 2-3 aylık kürler ile vücuda enerji desteği ve bağışıklık sistemi desteğinin sağlanması gerektiğini aktaran Yeşilada, şunları söyledi:

“Tüm yaş gruplarında bağışıklık sisteminin desteklenmesi için ‘beta-glukan’ taşıyan ürünlerin eczanelerden temin edilerek kullanılması önerilir. Vücut enerjisinin desteklenmesi için ise yaşı 35-40’ın üzerinde olanlar için ‘Kore Ginsengi’ kökü özütü taşıyan güvenilir marka besin desteklerinin kullanılması yararlı olacaktır. Daha gençler için ise vitamin ve mineral desteği alınması yeterlidir”.

İHA

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Son Haberler
Odessa'daki Rus saldırısında 100 ton bezelye ve 20 ton arpa imha edildi Dünya
Odessa'daki Rus saldırısında 100 ton bezelye ve 20 ton arpa imha edildi
Milli Mücadele’nin temellerinin atıldığı bina: Erzurum Kongre Binası Kültür Sanat
Milli Mücadele’nin temellerinin atıldığı bina: Erzurum Kongre Binası
Astrolojide masum burçlar hangileridir? Hangi burçlar daha masum kabul edilmektedir? Keşfet
Astrolojide masum burçlar hangileridir? Hangi burçlar daha masum kabul edilmektedir?
Herkes bu Arap kızı konuşuyor. Yoğun istek üzerine yeniden yayınlıyoruz Güncel
Herkes bu Arap kızı konuşuyor. Yoğun istek üzerine yeniden yayınlıyoruz
Sarsılmaz Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tabanca üretti Güncel
Sarsılmaz Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tabanca üretti
İshak Paşa Sarayı’nda Senforock konseri Kültür Sanat
İshak Paşa Sarayı’nda Senforock konseri