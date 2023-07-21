Lavanta ile nane enerji yüklüyor

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, gün içinde enerjiyi yükseltmek için en iyi çözümün “tıbbi nane yağı” ve “lavanta yağı” olduğuna vurgu yaptı. Yeşilada, bu iki yağ karışımının gün içerisinde kısa süreli koklanması ile enerjinin yenilenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Prof. Yeşilada yaptığı açıklamada, yoğun iş temposu ve soğuk algınlığı gibi iş ve eğitim hayatı performansını olumsuz etkileyebilecek etkenlere karşı korunmak için önlem alınması gerektiğinin altını çizdi. Tercihen eylül ortalarından başlayarak 2-3 aylık kürler ile vücuda enerji desteği ve bağışıklık sistemi desteğinin sağlanması gerektiğini aktaran Yeşilada, şunları söyledi:

“Tüm yaş gruplarında bağışıklık sisteminin desteklenmesi için ‘beta-glukan’ taşıyan ürünlerin eczanelerden temin edilerek kullanılması önerilir. Vücut enerjisinin desteklenmesi için ise yaşı 35-40’ın üzerinde olanlar için ‘Kore Ginsengi’ kökü özütü taşıyan güvenilir marka besin desteklerinin kullanılması yararlı olacaktır. Daha gençler için ise vitamin ve mineral desteği alınması yeterlidir”.

İHA