Lavaş Gölü kısmen dondu

Kaynak: AA
Kars'ın Arpaçay ilçesinde soğuk hava Lavaş Gölü’nü dondurdu.

Kars’ta soğuk hava ve kar hayatı zorlaştırıyor. Bölgede bazı göletler ve dereler buzla kaplandı. Gölün yüzeyi soğuklar yüzünden kısmen buz tuttu.

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“DONAN GÖL GÖRMEK HARİKAYDI”

İzmirli Fatma Demir, karla kaplı doğaya hayran kaldı. “Karlı dağların ortasında donan bir göl görmek harikaydı.” dedi.

Lavaş Gölü ve çevresi, Anadolu Ajansı tarafından dron ile kaydedildi.

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LAVAŞ GÖLÜ

Lavaş Gölü, Kars’ın Arpaçay ilçesinde bulunan bir doğal göldür. Potansiyel doğal sit alanı kapsamında olup, Cumhurbaşkanlığı kararıyla “kesin korunacak hassas alan” olarak tescillenmiştir. Göl, yaban hayatı açısından zengin olup, özellikle kuş gözlemcileri için ilgi çekicidir. Göl, kışın soğuk havanın etkisiyle kısmen veya tamamen donmaktadır. Göl ve çevresi, kartpostallık manzaralar sunmaktadır.

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