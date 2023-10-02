Lavrov: Karabağ’da Normal Yaşam İçin Çalışıyoruz

Lavrov, Ermenistan’ın da bu konuya ilgi göstermesini umduğunu belirtti.

Karabağ’da İstikrar ve Güven Arayışı

Lavrov, Soçi’de düzenlenen Uluslararası Tartışma Kulübü Valday’ın yıllık toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lavrov, Karabağ’da istikrar ve güven sağlamak için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Lavrov, “Karabağ’daki durumu istikrara kavuşturma, orada güveni güçlendirme, Azerbaycanlıların ve Ermenilerin ortak yaşamına devam etmesi için, normal yaşamın yeniden başlamasına yönelik koşullar yaratmak için Azerbaycanlı meslektaşlarımız ve komşularımızla birlikte çalışıyoruz.” dedi.

Putin-Paşinyan Anlaşması Hatırlatması

Lavrov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2020’de Karabağ savaşını sona erdiren anlaşmayla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Karabağ’ı Azerbaycan’a vermeye zorladığı iddialarını reddetti. Lavrov, Paşinyan’ın Avrupa’da Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul eden bir belgeyi imzaladığını hatırlattı.