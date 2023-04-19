Lavrov'un Latin Amerika turu devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Latin Amerika ülkelerine bulunduğu ziyaret devam ediyor.

Lavrov'un Latin Amerika turu devam ediyor

Latin Amerika turunda olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Salı günü Batı'nın "şantajına" karşı bir "birlik" çağrısında bulundu. Lavrov, Venezüellalı mevkidaşı Yvan Gil ile düzenlediği basın toplantısında, "çok kutuplu bir dünyaya" atıfta bulunarak, "Batı'nın şantaj girişimlerine ve yasadışı tek taraflı baskısına karşı güçlerini birleştirmek gerekiyor " dedi.

Venezuela’yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından da kabul edildi.

Maduro önceki gün “Maduro ile daha fazla” isimli programda yaptığı açıklamada da Rusya ile Venezuela arasındaki işbirliği konularını ele alacaklarını, Rusya’nın Latin Amerika ve Karayipler’deki varlığının bölgenin yararına olduğunu belirtmişti.

Lavrov, Venezuela ziyaretinin başında mevkidaşı Yvan Gil ve Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov’un 17-21 Nisan’da Brezilya, Venezuela, Nikaragua ve Küba’ya resmi ziyarette bulunacağı duyurulmuştu.

Lavrov, Latin Amerika turu kapsamında ilk ziyaretini dün Brezilya’ya gerçekleştirmişti. Lavrov'un Küba ve Nikaragua'ya da geçmesi bekleniyor.

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