Laz Ziya'nın kızı Meral'den Kurtlar Vadisi itirafı

Osmancan Erok
Laz Ziya'nın kızı Meral'den Kurtlar Vadisi itirafı
Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya'nın kızı olan Meral karakterini canlandıran Müge Ulusoy sosyal medyadan kendisine gelen bir Kurtlar Vadisi sorusuna yanıt verdi.

Bir döneme damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nin karakterlerinden Laz Ziya'nın kızlarından biri olan Meral'i canlandıran oyuncu Müge Ulusoy'un değişimi sosyal medyada dikkatlerden kaçmamıştı.

Meral karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Müge Ulusoy'un yıllara meydan okuduğu görüldü.

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"KURTLAR VADİSİ SENİN İÇİN NASILDI?" SORUSUNA YANIT

Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy gündelik hayatından paylaşımlarıyla takipçilerinden beğeni toplarken, özlerden uzak yaşamaya özen gösteriyor.

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Bir takipçi ise Ulusoy'a "Kurtlar Vadisi senin için nasıldı?" sorusunu sordu.

Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınan ünlü isim "Oyunculuk kariyerimde dönüm noktasıydı" dedi.

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