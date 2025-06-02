Lazio, Sarri'yi resmen duyurdu: 'Hoş geldin Mister'

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Lazio, Sarri'yi resmen duyurdu: 'Hoş geldin Mister'

Tecrübeli teknik direktör Maurizio Sarri, Lazio'nun yeni teknik direktörü oldu.

Serie A'da kısa süre önce Marco Baroni ile yollarını ayıran Lazio, eski teknik direktörü Maurizio Sarri'yi göreve getirdiğini resmen duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tekrar hoş geldin Mister Sarri" ifadeleri ve Sarri ile özdeşleşen sigara emojisi kullanıldı.

66 yaşındaki Maurizio Sarri, Chelsea ile 2019'da UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış, Juventus ile de Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.

Sarri, 2021-2024 yılları arasında Lazio'yu çalıştırmış ve 2022-23 sezonunda takımı Serie A'da ikinci sıraya taşımıştı.

Lazio bu sezonu 65 puanla 7'nci sırada bitirmişti.

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