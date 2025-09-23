'Le Classique' Marsilya'nın! PSG 14 yıl sonra ilk yenilgisini tattı

Fransa Ligue 1’de 5. haftanın en kritik mücadelesi olan “Le Classique” dev mücadeleye sahne oldu.

Son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain, ezeli rakibi Marsilya’ya konuk oldu. Dev derbide gülen taraf ev sahibi Marsilya oldu.

MARSİLYA GOLÜ ERKEN BULDU

Maça hızlı başlayan Mavi Beyazlılar, 5. dakikada Faslı stoper Nayef Aguerd’in golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda PSG baskı kursa da skoru çeviremedi ve Marsilya sahadan 1-0 galip ayrıldı.

PSG SEZONUN İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Sezonun ilk 4 maçını kazanarak yoluna kayıpsız devam eden PSG, ezeli rakip karşısında bu seriyi sürdüremedi. Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta’yı deviren Paris ekibi, bu kez Marsilya engelini aşamadı.

MARSİLYA’DAN İÇ SAHADA 3’TE 3

Geçtiğimiz hafta Real Madrid’e deplasmanda 2-1 mağlup olan Marsilya, ligde ise sahasında doludizgin ilerliyor. İç sahada oynadığı 3 maçın tamamını kazanan Marsilya, puanını 9’a yükseltti ve taraftarına büyük sevinç yaşattı.

14 YIL SONRA BİR İLK!

Ligue 1'de 14 yıl sonra ilk kez PSG'yi Velodrome'da mağlup eden Marsilya maç sonunda galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.