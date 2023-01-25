25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Los Angeles derbisinde gülen Clippers: Lebron James çifte rekor kırdı

Los Angeles derbisinde gülen Clippers: Lebron James çifte rekor kırdı

Los Angeles derbisinde gülen taraf Los Angeles Clippers oldu. Los Angeles Lakers ile karşılaştığı mücadele 133-115 Clippers tarafının üstünlüğü ile sonuçlandı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 11:29
Takip Et

Lebron James çifte rekor kırdı

Los Angeles derbisinde gülen Clippers: Lebron James çifte rekor kırdı
+
Aa
-

Paul George'un 27 sayı, Kawhi Leonard'ın 25 sayı 9 ribauntluk performansıyla Los Angeles Clippers, derbide Los Angeles Lakers'ı 133-115 yendi.
 

LeBron James maçı 46 sayıyıyla tamamlarken; NBA tarihindeki 30 takıma 40 ve üzeri sayı atan ilk ve tek oyuncu oldu.

Maçı 9 üçlükle tamamlayan 38 yaşındaki oyuncu, bu alanda da kariyer rekoru kırdı. LeBron ayrıca, NBA tarihinde bir maçta 9 üçlük atan 35 yaş ve üzeri ilk oyuncu unvanını da elde etti.

NBA tarihindeki 38 bin 210'uncu sayısına ulaşan LeBron James ayrıca, NBA tarihinin en çok sayı atan ismi Kareem Abdul-Jabbar'ın rekorunu egale etmeye de 177 sayı daha yaklaştı. 

Clippers bitime 8:23 dakika kala 111-93 önde giderken; Lakers 10-2'lik bir seri yakaladı ve bitime 6.46 dakika kala skoru 113-103 yaptı.

Leonard'ın beş sayılık performansıyla da 8-0'lık seri yakalayan Clippers, bitime 5.07 dakika kala farkı 18 sayıya çıkardı: 121-103. Kalan bölümde ise Lakers yedeklere döndü ve karşılaşma 133-115 Los Angeles Clippers'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
1
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
2
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
3
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
4
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
5
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
6
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
﻿‘Karneye et hediyesi’ haberini yapan gazeteci işten çıkarıldı
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
7
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Baskın yapıldı, hangi makyaj ürenleri sahte çıktı?
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
﻿Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.