LeBron James kararını verdi

NBA yıldızı LeBron James, 2024 Paris Olimpiyatları'nda milli takıma katılma kararı aldı.

LeBron James kararını verdi

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre James, şimdiden milli takımı oluşturacak yıldızların da kadroya katılması için ikna turlarına başladı.

38 yaşındaki James, kariyerini yeni bir olimpiyat altın madalyası ile sonlandırmak istiyor.

NBA yıldızı, milli takıma katılma kararı almakla da kalmadı. James'in ikinci bir "rüya takım" oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladığı belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre James'in; Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant ve Jason Tatum gibi yıldızları ikna etmek için şimdiden çalışmalara başladığı belirtildi.

LeBron James, 2008 ve 2012'de Amerikan milli takımı ile olimpiyat madalyası kazanmıştı.

Amerikan milli takımı ise süper yıldızlarından yoksun çıktığı diğer olimpiyatlarda altın madalya kazanamadı.

2023 FIBA Dünya Kupasına da "vasat" bir kadro ile katılan Amerikan milli takımı turnuvayı dördüncü tamamladı.

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