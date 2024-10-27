LeBron James parladı! Triple-double yaptı, Lakers 3'ledi

Kaynak: Haber Merkezi
LeBron James parladı! Triple-double yaptı, Lakers 3'ledi

NBA'de Los Angeles Lakers, yıldızı LeBron James'in triple-double yaptığı karşılaşmada Sacramento Kings'i 131-127'lik skorla mağlup etti. Lakers böylece, bu sezonki üçüncü mücadelesinde galibiyetle ayrıldı. James mücadeleyi 32 sayı, 13 raibunt ve 10 asistlik performansıyla tamamladı.

NBA'de normal sezona 10 maçla devam ederken, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i evinde ağırladığı karşılaşmada rakibini 131-127'lik skorla mağlup etti.

LeBron James'in 32 sayı, 14 ribaunt, 10 asistlik katkısıyla galibiyete ulaşan Lakers 3'te 3 yaptı. Los Angeles ekibinde Anthony Davis 31 sayı, 9 ribaunt ve Rui Hachimura 18 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Kings'te Domantas Sabonis'in 29 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik "triple-double" ve De'Aaron Fox'un 28 sayı, 10 asistlik "double-double" performansları mağlubiyeti önleyemedi.

ALPEREN ŞENGÜN İLE İLK GALİBİYET

San Antonio Spurs, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 109-106 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

alperen.jpg

Ev sahibi Spurs'te Victor Wembanyama 29 sayı, 7 ribaunt ve Jeremy Sochan 17 sayı, 12 ribaunt üretti.

Rockets'ta Jalen Green'in 29 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Fred VanVleet'in 18 sayı, 7 asistlik performansları yenilgiyi engelleyemedi. Alperen Şengün ise yaklaşık 22 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.

NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle:

  • Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 104-109
  • Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 116-135
  • Detroit Pistons-Boston Celtics: 118-124
  • Charlotte Hornets-Miami Heat: 106-114
  • Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 112-101
  • Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 124-111
  • Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 95-114
  • Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 114-102

Son Haberler
Diş teknikeri ayrılma aşamasındaki eşini öldürdü
Diş teknikeri ayrılma aşamasındaki eşini öldürdü
Adıyaman'da hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Adıyaman'da hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Asker eğlencesi maganda eğlencesine döndü
Asker eğlencesi maganda eğlencesine döndü
Tümer Metin'den Okan Buruk'a Beşiktaş için tüyolar!
Tümer Metin'den Okan Buruk'a Beşiktaş için tüyolar!
Suriye'de 3 büyüklüğünde deprem (27 Ekim 2024)
Suriye'de deprem