LeBron James'in forması rekor kırdı

Arif Aydın Kaplan
LeBron James'in forması rekor kırdı

LeBron James'in 2002'deki efsanevi Sports Illustrated kapağında giydiği forma, müzayedede rekor kırarak 1.3 milyon dolara satıldı! Koleksiyoncuların gözdesi olan bu unutulmaz parça, James’in kariyerini ölümsüzleştiriyor.

LeBron James'in 2002 yılında lise yıllarında giydiği ünlü Sports Illustrated kapağındaki forması, koleksiyoncular arasında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Julien’s Auctions tarafından düzenlenen "Legends in Motion" müzayedesinde, James’in St. Vincent-St. Mary Lisesi'nde oynarken giydiği forma 28 Eylül’de tam 1.3 milyon dolara satıldı. Bu satış, bir lise basketbol forması için rekor bir fiyata ulaştı. LeBron James’in "Chosen One" (Seçilmiş Kişi) başlığıyla yer aldığı Sports Illustrated kapağı, kariyerinin dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor ve bu formanın değeri her geçen gün artıyor.

MÜZAYEDEDE REKOR KIRILDI

Hong Kong’da gerçekleştirilen bu satış, bir lise sporcusunun formasının açık artırmada bu kadar yüksek bir fiyata satıldığı ilk örnek olarak tarihe geçti. Julien’s Auctions, LeBron James’in forması için yapılan bu satışın, sadece bir basketbol formasından daha fazlasını temsil ettiğini belirtiyor. Koleksiyoncular için büyük bir anlam taşıyan bu parça, James'in NBA’deki başarılarının temelini atan lise yıllarına ışık tutuyor. Müzayede evi, bu tür tarihi spor hatıralarına olan ilginin her geçen gün arttığını ve özellikle LeBron James gibi ikonların kariyerlerinin ilk adımlarına dair parçaların büyük değer kazandığını vurguluyor.

LeBron James, NBA tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve bu gibi hatıralar, onun kariyerini daha da ölümsüzleştiriyor. Özellikle kariyerinin bu erken dönemine ait parçalar, koleksiyoncular arasında özel bir yere sahip.

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