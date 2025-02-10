LeBron James'ten Türk atasözü!

Dünyanın en büyük basketbolcuları arasında gösterilen Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Instagram'da Türk atasözü paylaştı.

LeBron bir palyaço görseli ile paylaştığı fotoğrafta "Saraya bir palyaço girdiğinde, palyaço kral olmaz; saray sirk olur." sözlerine yer verdi.

DUMONT'UN SÖZLERİNE CEVAP

Ünlü oyuncu LeBron James'in bu paylaşımı Dallas Mavericks'in sahibi Patrick Dumont'un kısa süre önce Anthony Davis karşılığında Los Angeles Lakers'a katılan Luka Doncic hakkında açıklamalara gönderme olarak yaptığı öğrenildi.

Dumont Doncic'i Lakers'a takaslama kararına gerekçe olarak "Ligdeki en iyilere, sizin ve benim birlikte büyüdüğümüz insanlara bakarsanız 'Jordan, Bird, Kobe, Shaq' her gün kazanma odaklı olarak çok çalıştılar. Ve eğer bu yoksa, Dallas Mavericks'in bir parçası olmamalısınız. Rekabetçi olmanın ve kazanmanın tek yolu bu. Tatile çıkmak istiyorsanız, bunu bizimle yapmayın." demişti.