Leeds United 1 puanı 93. dakikada kurtardı

Leeds United, Championship'da liderlik yarışındaki mücadelesinde, Preston North End karşısında 93. dakikada Jack Whatmough'un kendi kalesine attığı golle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, Leeds'in Sheffield United'ı goal averajıyla geçerek zirveye yükselmesine sebep oldu. Ancak Sheffield United, daha sonra Plymouth'a karşı galip gelirse üç puan farkla liderliğe yükselebilecek.

Preston, Brad Potts'ın mükemmel bir kontra atakla attığı golle ilk yarıda öne geçti. Potts, kendi ceza sahasından başlayan ve Milutin Osmajic'in sağ kanattan yaptığı asistle sonlanan hızlı atakta Illan Meslier'in yan direği yakınından topu ağlara gönderdi. Leeds'in ilk yarıda eşitliği sağlamaya yönelik fırsatları olsa da, Brenden Aaronson 10 yardalık mesafeden önemli bir şansını değerlendiremedi.

Leeds, ikinci yarıya daha agresif başladı ve Wilfried Gnonto ve Dan James'in kanatlardan gerçekleştirdiği etkili ataklarla baskıyı artırdı. 60. dakikada Preston'un Emil Riis'in kafa vuruşu, Meslier tarafından kurtarıldı. 65. dakikada Patrick Bamford'ın oyuna girmesiyle Leeds, daha da tekrardan hücuma yöneldi. James'in üst direği sıyıran şutunun ardından, Largie Ramazani'nin kaleci Woodman tarafından kurtarılan şutu, Leeds'in baskısını arttırdığını gösterdi.

Son dakikalarda, Dan James'in sağ kanattan yaptığı ortada, Mateo Joseph doğru yerdeydi ve Whatmough'un talihsiz müdahalesiyle topu boş kaleye gönderdi. Leeds bu golle maçı 1-1 tamamladı.

Preston Teknik Direktörü Paul Heckingbottom, "Oyuncularımızın gösterdiği çaba daha fazlasını hak ediyordu. Ancak son paslardaki kalite eksikliği ve Leeds'in baskısı, galibiyeti engelledi" şeklinde konuştu. Fakat, takımının son altı maçta kaybetmemesi ve gösterdiği gelişme, bir nebze olsun moral kaynağı oldu.

Leeds menajeri Daniel Farke ise "Preston gibi savunma yapan bir takıma karşı bu tür bir golü kabul etmek zordu, ama maçın sonlarına doğru oyunumuz giderek daha iyiye gitti. Beraberlik bizim için iyi bir sonuç" dedi. Ayrıca, Ben Whiteman'ın 36. dakikadaki sert müdahalesi için sarı kart görmemesini sorguladı ve hakeme tepki gösterdi.

Bu sonuçla, Leeds United, Championship'teki zirve mücadelesinde umutlarını canlı tutarken, Preston ise altıncı maçını da kaybetmeden tamamlayarak moral buldu.